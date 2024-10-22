Около 500 жителей Нижегородской области трудоустроились на предприятия АПК при поддержке центра «Работа России»

Кадровый центр «Работа России» и его филиалы в Нижегородской области с начала текущего года помогли трудоустроить почти 500 человек на предприятия агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что наиболее востребованными стали должности животноводов, водителей автомобилей, операторов машинного доения, агронома, механика, зоотехника, бухгалтера, инженера, электрика среди служащих.

Отмечается, что в этом году в перечень вошли более 60 профессий в сфере АПК, включая агронома, ветеринарного врача и тракториста-машиниста. Кроме того, почти 40 жителей Нижегородской области прошли профессиональную подготовку по востребованным в агропромышленном комплексе профессиям.

Добавляется, что всего в банке вакансий региона зарегистрировано около 2,1 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства. Средняя заработная плата в отрасли на данный момент составляет около 40 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты в агропромышленном комплексе предлагаются на должностях начальника складского хозяйства — 95 тыс. рублей, инженера-энергетика — 88 тыс. рублей, техника — 86 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области спрос на фармацевтов увеличился более чем на 20%.