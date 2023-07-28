«Заставить людей больше копить»: выяснилось, как российские банки отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ

Недавно на заседании Совета директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки до 8,5%. Финансовый сектор ответил моментальной реакцией.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Проданова, само повышение было ожидаемо рынком, однако большинство аналитиков называли более вероятным изменение ставки на 0,5%.

«Таким образом, ЦБ счел более ощутимыми рост инфляции и инфляционных ожиданий, а также ослабление рубля, в отличие от экспертов. Уже сейчас начали проявляться последствия принятого решения. Наиболее оперативно отреагировал курс рубля — замедлились темпы его падения по отношению к доллару и евро», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На рост ставки уже отреагировали банки, подчеркнула эксперт.

«Повысились ставки по депозитам, что должно заставить людей больше копить средства, а не тратить. Так Банк России гармонизирует спрос и предложение. Однако рост депозитных ставок оказался непропорциональным повышению ключевой ставки, он ниже. Это показывает осторожную реакцию со стороны кредитных организаций», — добавила Проданова.

Также некоторые банки уже подняли ставки по кредитам, в том числе для бизнеса, и по ипотеке.

«Фондовый рынок также отреагировал на изменения: выросли доходности облигаций, причем тоже нелинейно относительно колебания ключевой ставки. Длинные облигации сейчас максимально привлекательны для инвесторов, как и бумаги с плавающей ставкой», — подытожила эксперт.

Ранее финансовый эксперт предрек Центробанку РФ дальнейшее повышение ключевой ставки.