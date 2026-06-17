Застройщики могут увеличить срок рассрочки на жилье до пяти лет

Застройщики могут начать предлагать покупателям жилья рассрочку сроком до пяти лет, чтобы поддержать продажи на фоне высоких ипотечных ставок. Такой прогноз озвучил директор по продажам компании Dar Леонид Вальдштейн, об этом пишет « Газета.Ru ».

По словам эксперта, сейчас большинство программ рассрочки рассчитаны на два–три года, однако на проектах с низким уровнем продаж этот срок может быть увеличен до трех–пяти лет.

Вальдштейн отметил, что рассрочка стала одной из основных альтернатив ипотеке, которая остается дорогостоящей для многих россиян. При этом такая схема несет определенные риски: если к моменту окончательного расчета ставки по кредитам останутся высокими, покупателю придется искать дополнительное финансирование или пересматривать условия сделки.

Эксперт также обратил внимание на предстоящие изменения семейной ипотеки. По его мнению, новые правила могут предусматривать дифференцированные ставки в зависимости от количества детей. При этом одним из ключевых вопросов остается возраст детей, от которого будет зависеть право семьи на участие в программе.

На рынке недвижимости ожидают, что дальнейшая динамика спроса будет зависеть как от решений Центробанка по ключевой ставке, так и от новых мер государственной поддержки.

До этого стало известно, поддельное моторное масло остается одной из самых серьезных проблем для автовладельцев, поскольку определить фальсификат по упаковке или внешнему виду бывает крайне сложно.