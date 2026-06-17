«Локомотив» наметил семь контрольных матчей на предсезонных сборах

Московский «Локомотив» опубликовал расписание контрольных матчей, которые команда планирует провести до начала сезона. Всего тренерский штаб железнодорожников запланировал семь игр.

27 июня «Локо» сыграет с дебютантом РПЛ «Родиной», 3 июля встретится со «Спартаком» из Костромы. Оба эти матча пройдут на тренировочной базе в Баковке.

На 11 июля запланированы сразу две встречи: утром с «Акроном» в Баковке и вечером с московским «Спартаком» на «РЖД Арене».

14 июля на «РЖД Арене» «Локомотив» проведет контрольный матч с ЦСКА. Завершат предсезонные сборы два матча 18 июля с «Рубином» в Баковке.

Первый тур РПЛ сезона 2026/27 пройдет в последний уик-энд июля, 25-26 числа.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал слухи о переходе в «Спартак» бывшего полузащитника «Зенита» Малкома.