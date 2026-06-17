В МВД рассказали, каким должен быть макияж для паспортной фотографии

В МВД России разъяснили, какие требования предъявляются к внешнему виду на фотографии для паспорта. В ведомстве подчеркнули, что макияж при съемке допускается, однако он должен быть максимально естественным и не менять черты лица. Об этом сообщает РИА Новости .

В пресс-службе отметили, что при фотографировании разрешено использование профессионального освещения и косметики, но образ не должен быть ярким или искажающим привычный внешний вид человека.

Также в МВД напомнили, что для оформления паспорта нельзя предоставлять отредактированные или отретушированные фотографии.

Таким образом, основное требование — сохранение естественного внешнего вида, чтобы фото соответствовало реальному облику заявителя.

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