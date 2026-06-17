ЦСКА убедил защитника Замулу вернуться в Россию после девяти лет в Северной Америке

26-летний хоккеист решил не ждать вариантов в Северной Америке и вернуться в Россию, откуда он уехал девять лет назад еще юниором. С 2020 Замула выступал за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», откуда в минувшем сезоне был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Защитник не сыграл ни одного матча за «Пингвинов», отказался играть за фарм-клуб и был выставлен на драфт отказов, после чего стал неограниченно свободным агентом и заключил контракт с «Коламбус Блю Джекетс», который истекает по окончании сезона.

В общей сложности Замула провел в НХЛ 188 матчей, в которых набрал 43 (8+35) очка.

В конце мая ЦСКА выменял права на Замулу у нижегородского «Торпедо» с твердым намерением уговорить игрока вернуться в Россию.

Ранее стало известно, какой контракт в НХЛ могут предложить российскому форварду Илье Михееву, который летом станет неограниченно свободным агентом.