За информацию о производителях фальшивых учебников готовы заплатить полмиллиона рублей

Группа компаний «Просвещение» заявила о значительном увеличении числа поддельных школьных учебников и пособий, которые продаются через маркетплейсы. За сведения, которые помогут установить производителей контрафактной продукции, издательство готово выплатить вознаграждение до 500 тысяч рублей, об этом пишет ТАСС .

В компании сообщили, что денежная выплата предусмотрена в случаях, если предоставленная информация станет основанием для возбуждения уголовного дела по фактам нарушения авторских прав или незаконного использования товарных знаков.

Проведенная экспертиза показала, что поддельные издания изготавливаются с многочисленными нарушениями. В таких книгах встречаются дефекты печати, нечеткий текст, ошибки в оформлении и ухудшенное качество изображений.

По данным издательства, использование подобных учебников может негативно сказаться на здоровье школьников, вызывая повышенную нагрузку на зрение и быструю утомляемость глаз. В компании призвали покупателей внимательно проверять происхождение учебной литературы перед покупкой.

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