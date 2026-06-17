Желающим обустроить клумбу или небольшой огород возле многоквартирного дома необходимо сначала получить одобрение собственников жилья. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, об этом пишет RT .

По словам эксперта, если земельный участок оформлен в общедолевую собственность жильцов, любые решения по его благоустройству должны приниматься на общем собрании собственников.

Машаров напомнил, что вопросы озеленения, установки элементов благоустройства и использования придомовой территории относятся к компетенции собрания жильцов и регулируются Жилищным кодексом РФ.

Если клумба или грядки будут организованы без согласования, соседи вправе потребовать вернуть участок в первоначальное состояние. Кроме того, в отдельных случаях возможна административная ответственность за самовольное использование земли или ее использование не по назначению.

Эксперт рекомендовал заранее согласовывать подобные инициативы с другими собственниками, чтобы избежать споров и возможных штрафов.

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