Специалист назвал самые надежные места для покупки масла

Поддельное моторное масло остается одной из самых серьезных проблем для автовладельцев, поскольку определить фальсификат по упаковке или внешнему виду бывает крайне сложно. О том, как снизить риск покупки некачественной продукции и защитить двигатель, рассказал основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль, об этом пишет Lenta.ru .

По словам эксперта, использование поддельного масла часто не вызывает мгновенных проблем, однако со временем может привести к ускоренному износу двигателя и появлению отложений внутри мотора.

Среди возможных признаков некачественной смазки специалист назвал более шумную работу двигателя, затрудненный запуск в холодную погоду, изменение цвета выхлопа и увеличение расхода топлива. Если появились подозрения, масло и фильтр рекомендуется заменить как можно скорее.

Для снижения рисков Мигаль советует приобретать продукцию у проверенных продавцов: на крупных АЗС, в официальных магазинах брендов на маркетплейсах, специализированных торговых точках и надежных автосервисах.

Кроме того, эксперт рекомендует сократить интервал замены масла. По его мнению, замена каждые 7–8 тысяч километров вместо 15 тысяч поможет дополнительно защитить двигатель даже в случае использования некачественного продукта.

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