Сенатор Гумерова предложила сделать ипотечную выплату для многодетных повторной

Многодетным семьям могут предоставить право получать выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки не один раз, а при рождении каждого последующего ребенка. С такой инициативой выступила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, об этом пишет « Российская газета ».

По словам сенатора, предложение уже обсуждалось на заседаниях Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Гумерова считает, что действующую меру поддержки следует расширить, чтобы семьи могли быстрее рассчитываться по жилищным кредитам.

Она отметила, что дополнительные расходы бюджета для реализации инициативы могут не потребоваться, поскольку часть ранее выделенных средств на поддержку многодетных семей остается невостребованной.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, в свою очередь, подчеркнул, что доступность жилья остается одним из ключевых факторов при принятии решения о рождении детей. Он также предложил активнее привлекать бизнес к программам поддержки семей.

Сейчас компании могут выплачивать сотрудникам помощь при рождении ребенка, а такие выплаты до 1 млн рублей освобождены от ряда налогов и страховых взносов.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи семей Рязанской области улучшили жилье за счет маткапитала.