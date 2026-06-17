Москва и Подмосковье стали лидерами по замедлению роста цен на жилье

Цены на новостройки в Москве и Подмосковье в мае показали признаки охлаждения рынка. В столице стоимость квадратного метра практически не изменилась, а в Московской области даже снизилась на 0,5%. При этом разрыв между ценами в объявлениях и фактических сделках в Москве достиг 38,5%, что говорит о готовности продавцов идти на уступки покупателям. Об этом пишет « КоммерсантЪ » со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

Несмотря на замедление в столичном регионе, Москва остается самым дорогим рынком новостроек в стране. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 402,5 тыс. рублей, а в Подмосковье — 229,8 тыс. рублей.

В целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках в мае составила 189,5 тыс. рублей, что на 9,3% выше уровня прошлого года. Однако месячный рост замедлился до 0,3% и снижается уже пятый месяц подряд.

На вторичном рынке ситуация выглядит более устойчивой. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья выросла до 125,8 тыс. рублей, прибавив 1% за месяц и 9,4% за год. Эксперты отмечают, что квартиры в домах, построенных за последние десять лет, уже стоят дороже многих новостроек.

Среди регионов с самыми высокими ценами на строящееся жилье после Москвы лидируют Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородская область. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы существенного роста цен ожидать не стоит: рынок постепенно переходит к стагнации на фоне снижения спроса и увеличения объема непроданных квартир.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара около ₽80 в 3–4 квартале.