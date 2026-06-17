Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил, что, согласно различным оценкам, уровень поддержки президента России Владимира Путина среди граждан страны остается высоким. Об этом он написал в книге Communion: Finding My Way Back to Faith, которая вышла в США, об этом пишет ТАСС .

По словам Вэнса, независимые попытки анализа общественного мнения в России показывают значительную поддержку действующего президента со стороны населения.

Он также рассказал о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году, где обсуждал российскую политику и встречался с участниками, представлявшими разные точки зрения. По его словам, в ходе одной из бесед он получил дополнительное представление о внутреннем восприятии ситуации в России.

Политик отметил, что обсуждение темы России на подобных площадках часто сопровождается спорами и разными интерпретациями, а выводы о политической ситуации нередко становятся предметом острых дискуссий.

Ранее сообщалось, что G7 намерена увеличить помощь Киеву и ужесточить санкции против России.