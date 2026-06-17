ЕС запустил первый этап отказа от российского трубопроводного газа

В Евросоюзе с 17 июня начал действовать первый этап поэтапного отказа от импорта российского трубопроводного газа. Ограничения касаются в первую очередь краткосрочных контрактов на поставки топлива. Об этом пишут « Известия ».

Решение было утверждено Советом ЕС в январе 2026 года и является частью общего плана по снижению зависимости от энергоресурсов из России. Документ предусматривает полный отказ от российского газа к концу 2027 года.

Параллельно обсуждаются юридические споры вокруг нового регламента. Оператор «Северного потока — 2» направил иск в суд ЕС, оспаривая принятое решение. В компании считают, что документ фактически носит санкционный характер и был принят с нарушением процедур Европейского союза.

В ЕС продолжается переход к новой энергетической политике, предполагающей постепенное сокращение импорта российского газа и перестройку контрактной базы на альтернативные источники поставок.

До этого стало известно, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз, несмотря на данное Кишиневу «зеленое слово», обещают превратиться в марафон, а не в спринт.