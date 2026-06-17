Месси сделал хет-трик в матче с Алжиром: лучший бомбардир в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в стартовом матче своей команды на чемпионате мира в Америке против Алжира.

Нападающий, которому через неделю исполнится 39 лет, сыграл на своем шестом чемпионате. Месси открыл счет на 17-й минуте, а затем закрепил преимущество своей команды на 60-й и 76-й минутах. Вскоре после этого капитан уступил место на поле Нико Пасу при счете 3:0.

После своего хет-трика Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира наряду с немцем Мирославом Клозе (по 16 голов). По ходу одного матча Месси обошел бразильца Роналдо (15) и француза Килиана Мбаппе (14).

Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1).