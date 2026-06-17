Московский регион отразил новую атаку БПЛА: уничтожено 12 целей

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его данным, в 03:02 были уничтожены десять БПЛА, а позднее, в 04:53, — еще два. Таким образом, общее число сбитых целей составило 12.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в подобных ситуациях жителям рекомендуется сохранять спокойствие и адекватно оценивать обстановку. Важно проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам. При их обнаружении следует немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112.

Также рекомендуется соблюдать инструкции официальных органов и не распространять непроверенную информацию. Власти подчеркивают: сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать в обычном режиме, ориентируясь на сообщения оперативных служб.