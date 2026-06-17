В отпуск без пересадок: куда россияне могут улететь из Москвы в 2026 году

Летом 2026 года у россиян по-прежнему остается широкий выбор зарубежных направлений без пересадок. Из Москвы выполняются прямые рейсы в страны Ближнего Востока, Азии, Закавказья и СНГ. При этом туристы все чаще выбирают не только привычные Турцию и Египет, но и Китай, Вьетнам, Шри-Ланку, Мальдивы и даже Индию. Куда можно улететь прямым рейсом из Москвы в 2026 году и какие правила въезда действуют для граждан РФ, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прямые рейсы из Москвы к морю: Турция и Египет остаются лидерами

Турция по-прежнему остается самым востребованным зарубежным направлением у россиян. Из Москвы выполняются прямые рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Перелет занимает около четырех-пяти часов. Для поездки нужен загранпаспорт, виза не требуется. Туристов привлекают пляжный отдых, экскурсии, шопинг и гастрономия.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Рада Дешина ]

Египет удерживает второе место по популярности. До Хургады и Шарм-эль-Шейха можно долететь примерно за пять-шесть часов. Для поездки необходим загранпаспорт, а визовый режим зависит от региона пребывания. Главные причины поездок — пляжи Красного моря, дайвинг, экскурсии к древним памятникам и круглогодичный курортный сезон.

Спрос на зарубежный отдых продолжает расти, а туристы все чаще бронируют поездки заранее, чтобы зафиксировать выгодные цены и широкий выбор отелей. Также эксперты туристической отрасли советуют не экономить на медицинской страховке даже при поездках в страны с безвизовым режимом. Непредвиденные расходы за границей могут оказаться значительно выше стоимости полиса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Рада Дешина ]

Правила въезда для россиян в ОАЭ, Таиланд и Вьетнам в 2026 году

Эксперты полагают, если в ближайшее время будут сняты рекомендации МИД и Минэкономразвития в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, туры в ОАЭ вновь выйдут в лидеры среди россиян. Перелет из Москвы в Дубай занимает около пяти часов. Россиянам не нужна виза для краткосрочных поездок, однако необходим загранпаспорт. Страну выбирают ради пляжей, шопинга, ресторанов и высокого уровня сервиса.

Таиланд входит в число самых востребованных зимних направлений. Полет до Бангкока или Пхукета занимает около десяти часов. Для поездки нужен загранпаспорт. Безвизовый режим сохраняется, однако сроки пребывания перед путешествием рекомендуется уточнять дополнительно. Туристов привлекают теплое море, доступные цены и развитая инфраструктура.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Вьетнам вновь оказался в числе фаворитов российского рынка. Прямые рейсы связывают Москву с Нячангом и другими популярными курортами. Перелет занимает около десяти часов. Для краткосрочного отдыха россияне могут воспользоваться безвизовым режимом. Страну выбирают за сочетание пляжного отдыха, экскурсий, национальной кухни и сравнительно невысоких цен.

Мальдивы, Шри-Ланка и Бали: куда лететь за экзотикой

Мальдивы остаются одним из самых желанных направлений для россиян. Прямой перелет занимает около девяти часов. Виза не требуется, но необходимо заполнить онлайн декларацию туриста не ранее, чем за 96 часов до вылета. Основной интерес туристов связан с пляжным отдыхом, дайвингом и курортами высокого уровня.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Шри-Ланка предлагает более доступную альтернативу островному отдыху. До Коломбо можно добраться примерно за девять часов. Летом прямых рейсов практически нет, в конце осени появляются вместе с высоким сезоном. Для поездки виза не нужна, потребуется загранпаспорт и электронное разрешение на въезд. Туристов привлекают океанские пляжи, серфинг, природные парки и экскурсионные маршруты.

Растет интерес и к Индонезии. Прямые рейсы на Бали позволяют добраться до острова примерно за 12 часов. Для россиян действует упрощенный порядок въезда, виза оформляется по прибытии. Бали выбирают за природу, серфинг, пляжи и возможность совместить отдых с длительным проживанием.

Китай и Индия становятся альтернативой традиционным курортам

Китай постепенно превращается из экзотики в массовое направление. Из Москвы выполняются прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и ряд других городов. Время перелета составляет от семи до десяти часов. Россияне могут въезжать без визы на ограниченный срок пребывания — до 30 дней. Туристов привлекают исторические достопримечательности, гастрономия, шопинг и современные мегаполисы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Елена Шаяхметова ]

Индия также сохраняет прямое авиасообщение с Москвой. Прямые рейсы выполняются в Дели. На Гоа летают прямые чартерные рейсы в высокий сезон. Для поездки потребуется электронная виза и загранпаспорт. Помимо пляжного отдыха, россияне приезжают в Индию ради оздоровительного туризма и знакомства с культурным наследием страны.

Сербия остается главным прямым маршрутом в Европу

На фоне ограниченного авиасообщения с большинством европейских стран Сербия фактически сохранила статус главных воздушных ворот в Европу для россиян. До Белграда можно долететь прямым рейсом примерно за три часа. Для туристических поездок виза россиянам не требуется, нужен загранпаспорт.

Сербия привлекает путешественников историческими городами, гастрономией, термальными курортами и удобной логистикой для дальнейших поездок по Европе.

Армения, Грузия, Азербайджан и Беларусь подходят для коротких поездок

Страны Закавказья остаются востребованными у россиян благодаря короткому перелету и отсутствию сложных визовых процедур. До Еревана, Тбилиси и Баку можно добраться примерно за три-четыре часа.

В Армению россияне могут въезжать по внутреннему паспорту РФ. Для поездок в Грузию и Азербайджан потребуется загранпаспорт, однако визы для туристических визитов обычно не нужны. Туристов привлекают национальная кухня, винные маршруты, исторические достопримечательности и горные пейзажи.

Беларусь остается самым простым зарубежным направлением для граждан России. Для поездки достаточно внутреннего паспорта. Перелет из Москвы занимает около полутора часов. Страна востребована благодаря санаториям, оздоровительным программам и экскурсионному туризму.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Центральная Азия открывается для туристов

Все больше россиян рассматривают Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан не как транзитные направления, а как самостоятельные туристические маршруты. Из Москвы выполняются регулярные прямые рейсы в Астану, Алматы, Ташкент, Самарканд, Бишкек и другие города.

Узбекистан привлекает памятниками Великого шелкового пути, Казахстан — современными мегаполисами и природными ландшафтами, Кыргызстан — горными маршрутами и озером Иссык-Куль. Для посещения ряда стран региона россиянам достаточно внутреннего паспорта РФ.

В 2026 году россияне могут улететь прямыми рейсами из Москвы не только на привычные курорты Турции и Египта, но и в ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Индию, Индонезию, на Мальдивы и Шри-Ланку, а также в Сербию, страны Кавказа, Беларусь и государства Центральной Азии. Перед покупкой билетов стоит дополнительно проверить правила въезда и сроки действия документов, поскольку отдельные требования могут меняться.