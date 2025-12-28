Завод-гигант на паузе: крупнейший производитель бурбона Jim Beam перестанет работать в 2026 году

Американский рынок крепкого алкоголя столкнулся с беспрецедентным кризисом, вынудившим лидера отрасли принять радикальные меры. Как сообщает «Коммерсантъ» , компания Jim Beam, крупнейший в мире производитель бурбона, временно остановит работу своего главного завода на весь следующий год.

Официальной причиной названа масштабная реконструкция предприятия, однако, как отмечают профильные издания, включая The New York Times, решение было продиктовано совокупностью негативных рыночных факторов.

Ключевой проблемой стало массовое перепроизводство. Пандемия COVID-19 спровоцировала бум спроса на коллекционные бутылки американского виски, и производители резко нарастили выпуск. Теперь рынок США оказался перенасыщен: накопленные запасы не удается реализовать. Только в штате Кентукки, где расположен завод Jim Beam, на хранении находятся рекордные 16 миллионов 200-литровых бочек. Параллельно на внутреннем рынке фиксируется спад продаж крепких напитков на 5% за год, а экспорт американского виски упал примерно на 9% в 2025 году, отчасти из-за сохраняющихся международных торговых барьеров.

Серьезным вызовом для массовых брендов, таких как Jim Beam, стала и смена потребительских привычек. Молодежная аудитория все чаще предпочитает варианты с низким содержанием алкоголя или безалкогольные аналоги, а когда и выбирает крепкие напитки, то склоняется к более дорогим и премиальным позициям, что бьет по финансовым показателям недорогих «рабочих лошадок» рынка.

Эксперты, однако, успокаивают конечных потребителей: запасов бурбона рекордное количество, поэтому временное закрытие завода не повлияет ни на какие поставки. Такой позиции придерживается и эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. По его словам, базовые бурбоны разных марок схожи по составу и выдержке, а разница часто лежит в плоскости имиджа и привычки. Для самой отрасли эта пауза — тревожный сигнал, демонстрирующий необходимость структурной перестройки после постпандемического бума и адаптации к новым запросам поколений.

«Что касается России, то все поставки Jim Beam идут по параллельному импорту, но разница между бурбонами во вкусе не такая большая», - отметил эксперт.

Напомним, чтобренд Jim Beam официально покинул Россию, однако легендарный бурбон продолжает поступать на полки магазинов через параллельный импорт. Несмотря на уход правообладателя (Beam Suntory), напиток доступен в крупных сетях («Винлаб», «Лента», Metro) по цене в среднем от 2 500 рублей за 0,7 л.

