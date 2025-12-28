Пять скрытых врагов, которые едят все: кардиолог назвала самые вредные продукты для сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, и тарелка часто становится полем боя за здоровье. Врач-кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Ирина Тарасова в беседе с «Лентой.ру» систематизировала знания, выделив пять ключевых категорий продуктов, представляющих максимальную опасность для сердца и сосудов. Этот список — не просто теория, а практический ориентир для каждого, кто хочет сохранить активность на долгие годы.

На вершине этого своеобразного антирейтинга оказался алкоголь. Кардиолог развеяла миф о «безопасных» малых дозах, указав, что даже регулярное умеренное употребление ведет к повышению артериального давления, провоцирует аритмию и может вызвать кардиомиопатию — поражение сердечной мышцы.

Следом идет переработанное мясо: сосиски, колбасы, бекон. Многое из этого всегда есть в рационе россиян.

«Сосиски, колбасы, бекон содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. У любителей этих продуктов мясной гастрономии повышен риск ишемической болезни сердца», — рассказала она.

Отдельным пунктом врач выделила соль-«невидимку», которая не только стоит в солонке, но и в огромных количествах скрыта в полуфабрикатах, соусах и хлебе. Ее способность удерживать жидкость создает прямую перегрузку для сердца, планомерно ведя к гипертонии — главному фону для инфарктов и инсультов.

Завершают список два современных бича питания — добавленный сахар и трансжиры. Первый, помимо риска диабета, запускает в организме воспалительные процессы, повреждающие сосудистые стенки. Вторые, часто маскирующиеся под названием «частично гидрогенизированные жиры» в составе маргарина, промышленной выпечки, конфет, чипсов и фастфуда, обладают двойным ударным действием: повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и одновременно снижают «хороший» (ЛПВП).

Осознанный отказ или ограничение этих пяти категорий — не диета, а конкретная инвестиция в долголетие и качество жизни, позволяющая значительно снизить риски сердечно-сосудистых катастроф уже в среднесрочной перспективе. Однако стоит помнить об индивидуальных особенностях, факторах риска и других показателях: желательно разбирать рацион с врачом.

Ранее сообщалось, сколько красной икры можно съесть без вреда и чем грозит переедание.