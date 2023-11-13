Завод металлоконструкций начнет работать в Солнечногорске в этом году. Компания «Аполло» приступила к пусконаладочным работам на предприятии, сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Завод расположен на территории индустриального парка «Есипово». Сейчас здесь устанавливают оборудование. Запуск запланирован на следующий месяц. С открытием завода в округе будет создано 80 рабочих мест.

Предприятие будет выпускать металлоконструкции для строительства. Все производственные процессы здесь оцифруют. Это позволит заказчикам в онлайн-формате следить за ходом работ.

В настоящее время предприятие готово принять на работу ряд специалистов, в том числе сварщиков и операторов станков.