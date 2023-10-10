Завод мощностью 450 тысяч кубометров бетонных изделий в год появится в Подмосковье

Компания «КМСК-М8» продолжает строительство нового завода по производству бетонных изделий в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Размер инвестиций в данный проект составит почти четыре миллиарда рублей. Предприятие площадью более четырнадцати тысяч квадратных метров расположится на территории индустриального парка «М-8. Юг».

Ожидается, что основным видом продукции станут пеноблоки, изготовленные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Запуск производства запланирован на конец 2023 года. Реализация проекта создаст в регионе сто сорок рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.