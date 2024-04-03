Завод по производству асфальта возобновил работу в Егорьевске после зимней консервации и ремонта. В связи с тем, что на предприятии работают с агрессивным материалом, оборудование нуждается в ежегодном уходе.

На заводе трудятся пять специалистов. Это два оператора, электрик, слесарь и рабочий.

В ходе производства сначала подают песок и щебень, затем смешивают их. После этого смесь загружается в барабан, где сушится и нагревается. Следующий этап — рассеивание по фракциям и смешивание с битумом. Полученная продукция готова к использованию.