Завод по производству этикеток построят в Солнечногорске

Новый завод по производству этикеток появится в Подмосковье. Проект реализует в Солнечногорске компания «Флексо-Пак» при поддержке Корпорации развития региона, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Комплекс возведут на территории «Есипово». В реализацию проекта инвестируют два с половиной миллиарда рублей. С запуском производства в муниципалитете будет создано полторы сотни новых рабочих мест.

Старт строительных работ запланирован на лето текущего года. Ввод первой очереди в эксплуатацию планируется до следующего года. Вторую и третью очереди введут до конца 2026-го.

Отмечается, что будет построено предприятие полного цикла — здесь будут разрабатывать дизайн этикетов, подготавливать сырье и выпускать готовый продукт.