Завод по производству навесного оборудования для техники построят в Подмосковье

Компания «ПЛАТИКС-ПРО» построит новое производство навесного оборудования для сельскохозяйственной и иной техники в рамках региональной программы поддержки «Земля за 1 рубль» в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Планируемый объем инвестиций в проект составит сто пятьдесят миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать более 20 рабочих мест для жителей округа., а непосредственный запуск производства запланирован на середину 2027 года.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что в регионе успешно развивается сельское хозяйство, которое требует использования разнообразной техники, в том числе навесного оборудования. Для реализации инвестпроекта предприятию сдан в аренду на льготных условиях земельный участок площадью почти три с половиной гектаров.