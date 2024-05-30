Завод по производству систем очистки воды начали строить в Подмосковье

Завод по производству систем очистки воды начали строить на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «БКИ» в две очереди. Объект построят на участке площадью почти пять гектаров. Общая площадь предприятия составит более 14 тысяч квадратных метров.

Строительные работы уже стартовали. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован до конца следующего года. Вторую очередь планируется запустить в 2026 году.

В запуск производства будет инвестировано два миллиарда рублей. Открытие завода позволит создать в муниципалитете две сотни рабочих мест.