Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок появится в Подмосковье

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» на новой производственной площадке в Солнечногорске займется проектированием и выпуском оборудования для оснащения детских спортивных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объем инвестиций в реализацию данного проекта оцениваются в 250 млн рублей. На текущий момент компания занимается проектированием второго завода, запустить его планируется до конца 2025 года. За счет запуска еще одного цеха компания сможет создать дополнительно не менее 20 новых рабочих мест для жителей муниципалитета.

Компания «Кенгуру.ПРО» проектирует и изготавливает уличное спортивное оборудование — площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, спортивное оборудование для детей, а также строит спортивные площадки по всему миру. На сегодняшний день совокупная насыщенность Москвы и Московской области оборудованием «КЕНГУРУ.ПРО» занимает порядка 30-35%. В течение ближайших нескольких лет компания планирует занять не меньшую долю и в других регионах России.