Завод по производству строительных материалов построят в Егорьевске

Городской округ Егорьевск с каждым годом становится все более популярным у инвесторов. Все благодаря грамотной политике и наличию многочисленных преференций, которые реализуются как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Вот и АО «Интеллектуальные активы» планирует построить в округе промышленно-производственный завод.

Предполагается, что тут станут выпускать строительные материалы, в том числе кирпичи различных видов и форм, керамические блоки и плитку. Предприятие планирует вложить в проект около 10 миллиардов рублей и создать 500 рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Как отметил руководитель муниципалитета, несомненным преимуществом проекта станет и то обстоятельство, что материалы для производства предприятие намерено добывать в Егорьевске – на «Дмитровском» участке – в месте, богатом тугоплавкими глинами. Да и запасов их хватит минимум на век работы предприятия.