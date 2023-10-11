Завод по производству строительных материалов построят в Егорьевске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Егорьевск]
Городской округ Егорьевск с каждым годом становится все более популярным у инвесторов. Все благодаря грамотной политике и наличию многочисленных преференций, которые реализуются как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Вот и АО «Интеллектуальные активы» планирует построить в округе промышленно-производственный завод.
Предполагается, что тут станут выпускать строительные материалы, в том числе кирпичи различных видов и форм, керамические блоки и плитку. Предприятие планирует вложить в проект около 10 миллиардов рублей и создать 500 рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
Как отметил руководитель муниципалитета, несомненным преимуществом проекта станет и то обстоятельство, что материалы для производства предприятие намерено добывать в Егорьевске – на «Дмитровском» участке – в месте, богатом тугоплавкими глинами. Да и запасов их хватит минимум на век работы предприятия.
«Предприниматели уверили нас, что производство и добыча сырья будет осуществляться с соблюдением всех экологических норм. Жители ближайших населенных пунктов могут быть уверены, что их не побеспокоит шум, вибрации, выхлопные газы, пыль или что-либо еще, связанное с новым предприятием», - резюмировал Дмитрий Викулов.