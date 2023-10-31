Завод полимерных материалов появится на территории Подмосковья

Научно-производственное предприятие «СПЕЦПОЛИМЕР» построит завод полимерных материалов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Ожидается, что площадь застройки составит более полутора тысяч квадратных метров. На предприятии планируется разрабатывать и производить полимерные покрытия для защиты от коррозии объектов нефтегазовых, топливно-энергетических и строительных комплексов.

Известно, что предварительный размер инвестиций составит порядка ста семидесяти миллионов рублей, планируется создать в муниципалитете тридцать пять рабочих мест.

Ранее во время своей поездки в Китай губернатор Андрей Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин.