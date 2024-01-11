Завод «ТК ЛИФТ» приступил к строительству нового импортозамещающего предприятия в Электростали
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
В подмосковной Электростали приступили к строительству нового импортозамещающего предприятия на земле за рубль, предоставленной компании на льготных условиях. В новое производство компания инвестирует 111,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.
Отмечается, что на участке размером более трех гектаров, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль», уже стартовало строительство. Расширение предприятия за счет появления новых мощностей позволит создать еще порядка 40 рабочих мест для жителей муниципалитета. Запуск производства запланирован на этот год.
«Строительство новых производственных мощностей на «льготном» участке — часть нашего масштабного проекта по расширению производства. Их запуск позволит нашей компании увеличить объемы производства продукции в три раза», — рассказал генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин.