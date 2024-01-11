Завод «ТК ЛИФТ» приступил к строительству нового импортозамещающего предприятия в Электростали

В подмосковной Электростали приступили к строительству нового импортозамещающего предприятия на земле за рубль, предоставленной компании на льготных условиях. В новое производство компания инвестирует 111,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что на участке размером более трех гектаров, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль», уже стартовало строительство. Расширение предприятия за счет появления новых мощностей позволит создать еще порядка 40 рабочих мест для жителей муниципалитета. Запуск производства запланирован на этот год.