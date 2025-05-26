Завод в Коломне готовится к открытию современного производственного комплекса

В Коломне завершается строительство нового производственно-складского комплекса, который позволит значительно расширить возможности одного из ключевых предприятий строительной отрасли.

В рамках подготовки к запуску на объекте проводятся завершающие пусконаладочные работы. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично ознакомился с ходом работ и осмотрел будущий комплекс.

Завод, входящий в состав компании, уже 35 лет занимает прочные позиции на российском рынке, предлагая потребителям разнообразную продукцию для строительства и ремонта. Ассортимент включает в себя клей для керамической плитки, смеси для выравнивания полов, гидроизоляционные материалы, теплоизоляцию, современные краски и декоративные штукатурки. С каждым годом объемы производства уверенно растут.

В ходе инспекционной экскурсии Александр Гречищев оценил производственные мощности, изучил передовые технологии, используемые в производстве, и ознакомился с новейшими разработками. Также были обсуждены вопросы, связанные с условиями труда сотрудников и планами по дальнейшему развитию предприятия, с директором филиала.

В настоящее время компания располагает обширной сетью: 11 производственными площадками и 8 офисами в различных регионах России. В коломенском филиале работает команда из более чем 230 квалифицированных специалистов. Открытие нового производственно-складского комплекса станет значимым событием для города, способствуя созданию дополнительных рабочих мест. Именно на коломенском предприятии, входящем в структуру компании, реализован этот масштабный проект.

Не ограничиваясь производственной деятельностью, компания активно участвует в социально значимых инициативах, оказывая помощь населению в зоне проведения специальной военной операции посредством сбора и отправки гуманитарных грузов.