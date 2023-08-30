Завода по производству лекарственных средств продолжают возводить в Черноголовке

Уже в следующем году планируют ввести в эксплуатацию новый завод и склад, которые строят в Ногинском районе городского округа Черноголовка. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Напоминаем, что трехэтажное здание площадью более двенадцати тысяч квадратных метров начали строить ровно год назад, застройщиком является АО «Фаворит Трейд». Сейчас строители монтируют фасад, выполнены подземные и надземные конструкции здания. Завершить объект планируют в третьем квартале 2024 года.

Проект предполагает строительство корпуса по производству лекарственных средств, включая гормональные препараты, лаборатории контроля качества, административно-бытовые помещения, склад для хранения готовой продукции, сырья и упаковочных материалов.

Ожидается, что ежегодная производительность растворов для инъекций сможет достигать 50 млн картриджей и 4 млн ампул, до 4 млн растворов в стеклянных и пластиковых флаконах, а также 3 млн суспензий в ампулах и 1 млн — во флаконах. На предприятии создадут почти триста рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.