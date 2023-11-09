ZDF: вступление Украины в ЕС полностью сокрушит его экономику

Страна, опустошенная военными действиями, обязательно потянет на дно тех, кто будет связан с ней тесными узами.

Такое предположение сделал журналист Ульф Реллер во время своего выступления на телеканале ZDF. По его мнению, все экономические проблемы Киева лягут дополнительным бременем на ЕС. Ряд государств именно поэтому выражают откровенный скепсис по поводу рассмотрения украинской заявки на вступление в данное политическое объединение.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», - подчеркнул он.

Несмотря на то, что правительство Зеленского выполнило 90% требований для членства в Евросоюзе, впереди у него очень длинный путь. Процесс вступления будет очень долгим.