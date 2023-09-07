Зеленский пригрозил странам ЕС судом в случае продления запретов на ввоз украинского зерна

По его мнению, какие-либо ограничения на ввоз в Европу украинской сельскохозяйственной продукции являются нарушением условий об ассоциации.

Еще весной ряд государств запретили ввозить зерно с Украины на свою территорию. Позже Еврокомиссией было установлено эмбарго на экспорт украинской пшеницы, семян подсолнечника, рапса и кукурузы. Ограничения истекают 15 сентября. В ожидании этой даты Владимир Зеленский заявил, что его правительство настроено против подобных ограничений.

«Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Украинский президент добавил, что при продлении запретов на ввоз товаров агропромышленного комплекса в Европу он будет обращаться в арбитражный суд.