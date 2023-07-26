Это со временем оставит данную страну совершенно без национальной экономики, если ее правительство продержится у власти длительное время.

По мнению Ласло Тороцкаи, главы венгерской партии «Наша Родина», Украина при любом раскладе выйдет из идущей сейчас специальной операции в большом проигрыше. Различные финансисты и корпорации занимаются тем, что скупают украинские предприятия и производства по договоренности с Владимиром Зеленским. Они скупят максимум активов, если нынешнее правительство еще будет стоять у руля. Это будет очень плачевно для государства. Точку зрения Тороцкаи привели РИА Новости.

«У нее не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения», - предупредил политик.