Земельные инспекторы Подмосковья с начала года обследовали 35,7 тысячи участков

С начала текущего года муниципальные земельные инспекторы Подмосковья обследовали 35,7 тысячи участков, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Из общего числа проверенных участков почти на 14 тысячах были выявлены нарушения земельного законодательства. В большинстве случаев речь шла о самовольном занятии земли — на 4,2 тысячи участков.

Больше всего участков за три месяца обследовали в Домодедово, Дмитрове, Раменском, Клину — 2,6 тысячи, 2,3 тысячи, 1,9 тысячи, 1,6 тысячи соответственно.