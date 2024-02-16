Жесткость дает результат: выяснилось, почему ЦБ не стал снижать ключевую ставку

Это высокий показатель, но для представителей финансовых кругов было ясно, что в ближайшее время ставку вряд ли снизят — она неизменна как минимум до 22 марта 2024 года. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Она объяснила, что такие меры помогают поддержать тенденцию к улучшению ситуации в экономике России.

«Жесткая денежно-кредитная политика уже принесла свои плоды: укрепилась национальная валюта, замедлилась инфляция, возрос приток денег на вклады граждан, а объем кредитования, напротив, снизился», — рассказала экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, выжидательная позиция для ЦБ сейчас наиболее — выигрышное решение.

«Курс на снижение ключевой ставки есть, но это, скорее, прогноз на перспективу — на лето, а то и осень 2024 года. Если же в ближайшее время мегарегулятор решит повысить ключевую ставку, кредиты станут еще более недоступными, что ударит, в первую очередь, по вторичному рынку, на котором не действует льготная ипотека», — подытожила Проданова.

Напомним, ключевая ставка — главный рычаг регулирования ситуации в российской экономике. Он одновременно обеспечивает и минимальный процент по кредитам, и максимальный процент доходности, которую могут получать граждане на депозитах.

Ранее Путин назвал высокую ставку Центробанка временной мерой.