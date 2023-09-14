Жителей региона приглашают поучаствовать в опросе на тему приложения «Подмосковные стройки»
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Жителей региона приглашают поучаствовать в анонимном опросе на тему использования приложения «Подмосковные стройки», сообщили в Главгосстройнадзоре области.
Пройти опрос можно на портале ведомства. Для этого необходимо иметь регистрацию на сайте госуслуг.
Приложение запустили в 2019 году. На интерактивной карте сервиса представлены строящиеся, самовольные и аварийные объекты региона со всей необходимой информацией.
С весны текущего года с помощью голосового поиска можно узнать об этапах строительных работ многоквартирных домов.