Жители Дмитрова смогут делать покупки в новом магазине

Здание нового продуктового магазина построят на улице луговая в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, объем инвестиций составит сто десять миллионов рублей.

Ожидается, что площадь магазина с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп составит почти девятьсот пятьдесят квадратных метров. В здании запроектированы торговый, комната персонала, технические и вспомогательные помещения. Здесь будет создано двенадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.