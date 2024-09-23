Жители и застройщики Подмосковья 8,5 млн раз воспользовались сервисом «Градпроработка»

Жители и застройщики Подмосковья восемь с половиной миллионов раз воспользовались сервисом «Градпроработка» с начала его работы. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Сервис запустили в 2019 году. С его помощью можно оперативно найти информацию о потенциале и виде разрешенного использования интересующего участка земли.

Помимо этого, с помощью сервиса можно узнать, как согласовать строительные работы в зонах с особыми условиями использования территории.

С начала текущего года на портале зафиксировали уже более двух с половиной миллионов обращений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года поступило на один миллион обращений меньше.