Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Всероссийский экономический диктант»
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Жителям Подмосковья предлагают написать экономический диктант. Ежегодная всероссийская акция пройдет в октябре, сообщили в Минобразования региона.
Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и оценить его экономическую активность.
Диктант проведут в формате тестового задания. Теста будет два – для учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов школ, а также для студентов и других профессиональных и социальных групп.
Написать диктант можно будет онлайн на сайте проекта, а также очно на подходящей региональной площадке.