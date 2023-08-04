Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Всероссийский экономический диктант»

Экономика

Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]

Жителям Подмосковья предлагают написать экономический диктант. Ежегодная всероссийская акция пройдет в октябре, сообщили в Минобразования региона.

Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и оценить его экономическую активность.

Диктант проведут в формате тестового задания. Теста будет два – для учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов школ, а также для студентов и других профессиональных и социальных групп.

Написать диктант можно будет онлайн на сайте проекта, а также очно на подходящей региональной площадке.

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