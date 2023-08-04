Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Всероссийский экономический диктант»

Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и оценить его экономическую активность.

Диктант проведут в формате тестового задания. Теста будет два – для учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов школ, а также для студентов и других профессиональных и социальных групп.

Написать диктант можно будет онлайн на сайте проекта, а также очно на подходящей региональной площадке.