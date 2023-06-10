Жители Подмосковья могут поучаствовать в строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге с 3 по 6 октября планируется проведение X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

В 2022 году в 100+ TechnoBuild приняли участие 322 компании из 7 стран и 29 регионов России, в деловой программе форума прошло 207 сессий, выступили более 600 спикеров, мероприятие посетили почти 19 тысяч посетителей из 21 страны и 70 регионов России.

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минстроя России и правительства Свердловской области, является одним из крупнейших в России инженерно-строительных конгрессов, объединяющих форум, выставку технологий и разработок строительной отрасли.

Ключевые темы деловой программы 100+ TechnoBuild: проектирование, строительство и эксплуатация уникальных зданий и сооружений любого назначения, энергоэффективность, безопасность, «зеленое» строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование, планирование и развитие транспортной инфраструктуры, современные подходы к формированию комфортной городской среды, дизайн интерьера и другие.