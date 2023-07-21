Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе молодых предпринимателей

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». Он проводится в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства, которую реализует Росмолодежь совместно с Центром содействия молодым специалистам.

Конкурс продлится до 12 ноября. Его цель – выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация предпринимательства на примере действующих субъектов молодежного предпринимательства.

Конкурс реализуется в несколько этапов по двум лигам. Первая – «Молодой предприниматель». Ее участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), которые уже ведут предпринимательскую деятельность и относятся к одной из следующих категорий: самозанятый, индивидуальный предприниматель, учредитель, участник, акционер юридического лица. Вторая – «Молодежь с идеями». Ее участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), школьники, студенты вузов и ссузов, желающие начать предпринимательскую деятельность.

Участниками конкурса станут более 33 тысяч человек, у каждого из которых будет возможность пройти несколько этапов и защитить свой проект.

Заявки в лигу «Молодой предприниматель» принимаются до 31 июля 2023 года по этой ссылке, в лигу «Молодежь с идеями» – по этой ссылке.