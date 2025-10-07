Жителям напомнили о маркировке объектов туристской инфраструктуры и их доступности для инвалидов

Предпринимателям напомнили о необходимости обеспечения маркировки объектов туристской и транспортной инфраструктуры, о их доступности для инвалидов и маломобильных граждан.

Работа должна быть проведена в целях реализации поручения Правительства РФ о размещения информации о доступности объектов туристской и транспортной инфраструктуры, средств размещения и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения на картах и в навигационных системах, а также в интернете.

Так, Минэкономразвития России поручило организовать работу по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории субъекта виды деятельности, входящие в отрасль «Туризм», о необходимости отражения сведений о наличии условий для обслуживания инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в интернете, на официальных сайтах организаций и в сервисах размещения объявлений.