Жителям Подмосковья напомнили о вступлении в силу закона об эскроу-счетах при строительстве частных домов
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В Министерстве строительства и ЖКХ России напомнили жителям о том, что вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».
Закон определяет механизм использования эскроу-счетов при возведении жилых домов по договорам строительного подряда. Такой механизм обеспечивает защиту вложенных средств граждан на период строительства нивелирует риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядчиками обязательств, а также риски незавершения строительства.
Механизм позволит сократить число граждан, которые пострадали в результате действий недобросовестных подрядных организаций.