Жителям Подмосковья рассказали, как получить хорошую прибавку на карту

Жители Подмосковья могут получить хорошую прибавку на карту. Как сообщает портал akket.com , после поднятия ЦБ РФ ключевой ставки на 3,5% банковские вклады стали более выгодными.

Так, доходность по таким вкладам теперь составляет 12%. Это рекордно высокий уровень за последнее десятилетие, передает портал.

Разместить средства в банке и на регулярной основе получать проценты могут все желающие жители страны. Процентная ставка зависит от суммы средств, срока действия вклада и ряда других факторов.

Размер ключевой ставки был повышен с целью поддержки рубля. Благодаря этому за несколько дней курс рубля вырос на 8-10%.