Жителям Подмосковья рассказали о программе льготного лизинга

Льготная программа лизинга оборудования открывает доступ микро- и малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения нового современного оборудования по ставкам 6% для российского оборудования и 8% для иностранного.

Прием заявок осуществляется в режиме онлайн на Цифровой платформе МСП.РФ по этой ссылке.

В настоящее время для подачи заявок доступны основные продукты:

1. «Льготный лизинг оборудования для приоритетных отраслей»: сумма — от 3 до 100 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 60 месяцев, авансовый платеж — от 10% стоимости предмета лизинга, минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.

2. «Льготный лизинг оборудования для малых производств»: сумма от 5 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — от 20% стоимости предмета лизинга, минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.

3. «Льготный лизинг оборудования для легкой промышленности»: сумма — от 3 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — от 20% стоимости предмета лизинга, минимальная стоимость предмета лизинга — от 500 тыс. рублей.