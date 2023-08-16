Жителям Подмосковья рассказали о строительстве транспортных объектов к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Третий диаметр «Зеленоград – Раменское» запустят 17 августа, четвертый «Апрелевка – Железнодорожный» запустят 4 сентября.

Число станций МЦД-3, расположенных на территории Подмосковья, составит 21, МЦД-4 – девять. Вблизи этих станций проживают более полутора миллионов человек.

Запуск диаметров позволит сократить интервалы движения с 15 минут до шести минут в час пик, снизить стоимость проезда вдвое – со 130 рублей до 65 рублей, обновить ж/д инфраструктуру, а также построить новые объекты и благоустроить территории.

В рамках подготовки к запуску диаметров в Подмосковье построили надземный переход в Химках, построят надземные переходы в Раменском, Люберцах и Реутове, а также а/д путепроводы в Быково и Апрелевке.

Были реконструированы станции «Победа», «Апрелевка», «Лесной Городок», а также построены а/д путепровод и надземный переход в Лесном Городке (МЦД-4). Построят надземный переход на станции «Ипподром» и станцию «Ольгино», реконструируют станции «Железнодорожная» и «Малино».