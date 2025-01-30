Жителям Подмосковья рассказали о вебинарах службы «цифровой атташе»

В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о развитии службы «цифровой атташе» в системе Торговых представительств России в иностранных государствах.

География службы предполагает 35 иностранных государств, в 16 из которых по состоянию на январь 2025 года «цифровой атташе» уже назначен.

Такие специалисты обеспечивают поддержку российским организациям в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг при реализации проектов на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств РФ.

В целях популяризации деятельности «цифровых атташе» Минпромторг РФ в 2024 году провел при поддержке проектного офиса службы «цифровой атташе» ФГАУ «ФЦПР ИИ» и с АНО «Цифровая экономика» 15 вебинаров. Число организаций-слушателей превысило 2,8 тыс.

Записи вебинаров доступны на официальном канале Минпромторга России на платформе RUTUBE. Материалы вебинаров дополнительно размещаются на официальном сайте проектного офиса.

В 2025 году планируется провести 26 вебинаров «цифровых атташе».