Жителям Подмосковья разъяснили, как работает безопасное строительство с эскроу-счетом

Жителям Подмосковья разъяснили, как работает безопасное строительство частных домов с использованием счета эскроу. Это специальный банковский счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Получить денежные средства с такого счета можно только после завершения строительства и регистрации права собственности на объект недвижимости.

Так, нужно просто заключить договор с подрядчиком, выбирая расчеты через счет эскроу. После этого деньги покупателя размещаются на специальном счете в банке, недоступном подрядчику. Оплата за выполненные работы подрядчику происходит только после завершения строительства и приемки дома. Чтобы выбрать проект и подрядчика, можно зайти на портал строим.дом.рф.

Благодаря счету эскроу деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию, а банки смогут выдавать кредиты по приемлемым ставкам.

По прогнозу ДОМ.РФ, к 2030 году примерно половина частных домов в России будут строиться профессиональными участниками рынка с помощью счетов эскроу.

Летом этого года в России приняли федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Принятая мера структурирует частное домостроение и нивелирует финансовые риски участников рынка, что в итоге повысит интерес к сегменту ИЖС со стороны граждан и подрядных организаций.

Новые «правила игры» на рынке ИЖС подразумевают повышение прозрачности сегмента частного домостроения в целом, в том числе за счет «вымывания» недобросовестных подрядчиков, поэтому в текущих условиях подрядным организациям необходимо адаптировать свою деятельность с учетом выстраивающегося цивилизованного рынка ИЖС.

Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства частного дома могут взаимодействовать в онлайн-формате. На сайте представлены проекты домов, которые можно построить с применением счета эскроу.