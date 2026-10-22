Мягкий взгляд, расслабленная морда и «танец счастья»: что выдает довольную собаку, по мнению эксперта

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Понять, счастлива ли собака, можно по сочетанию выражения морды, позы, движений и поведения, пишет Reader’s Digest со ссылкой на специалиста по поведению животных Марка Бекоффа. При этом универсального признака не существует: у каждой собаки свой характер, поэтому важнее всего знать ее обычное поведение и замечать изменения.

У довольной собаки обычно мягкий, расслабленный взгляд, свободно открытая пасть и ненапряженная поза. Частое спокойное моргание и зрительный контакт с хозяином также могут сопровождаться повышением уровня окситоцина, который участвует в формировании привязанности.

Хвост тоже может многое рассказать, но ориентироваться только на него нельзя. Медленное и свободное виляние чаще связано с хорошим настроением, однако положение тела, выражение морды и характер движений нужно оценивать вместе.

О желании играть могут говорить так называемый игровой поклон, когда собака опускает переднюю часть тела и поднимает заднюю, а также свободная пружинистая походка и радостные прыжки из стороны в сторону.

Некоторые счастливые собаки ищут физического контакта с хозяином, другие предпочитают периодически оставаться одни. Эксперты подчеркивают, что важен не один отдельный жест, а общая картина поведения конкретного животного.

иностранная пресса

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