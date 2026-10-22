ИИ требует не только электричества: четверть дата-центров Запада уже работают там, где не хватает воды

ScienceAlert: 25% западных дата-центров находятся в регионах с дефицитом воды

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Около четверти дата-центров Европы и США находятся в районах, где хотя бы один месяц в году потребность в воде превышает ее доступные запасы, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Института Карнеги в журнале Environmental Science & Technology. Авторы предупреждают, что по мере потепления таких объектов может стать еще больше, поскольку крупным дата-центрам требуется много воды для охлаждения оборудования.

Исследователи нанесли на карту 9347 известных дата-центров и сравнили их расположение с местными запасами воды. Для 523 объектов дефицит уже наблюдается не менее девяти месяцев в году.

Оказалось, что 41% дата-центров используют воду в бассейнах, где главным конкурентом выступают города и коммунальные службы. Еще у 28% объектов основным крупным потребителем воды поблизости остается сельское хозяйство.

По климатическому сценарию с потеплением примерно на 3 °C относительно уровня 1900 года доля дата-центров в районах с нехваткой воды может вырасти с 25% до 33%. Особенно заметным этот рост может оказаться в США.

Авторы подчеркивают, что главная проблема может возникнуть не у самих дата-центров, а у других пользователей воды в тех же регионах. Среди возможных решений они называют использование очищенных сточных и морских вод, более эффективное охлаждение и более тщательный выбор мест для строительства новых объектов.

иностранная пресса

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